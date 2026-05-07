Lanzaron taller de libretas artesanales en Plaza Huincul

En la sede del barrio Soufal

La sede del barrio Soufal abrió la inscripción para un nuevo espacio de formación destinado a la comunidad. Se trata del taller de libretas artesanales, una propuesta orientada a quienes deseen aprender técnicas de elaboración y diseño de cuadernos y libretas de manera manual.

La capacitación estará a cargo de la profesora Liliana De Vitello y se dictará los días jueves y viernes, en el horario de 14:30 a 17:30 horas, en las instalaciones de la sede barrial.

Desde la organización informaron que el taller está dirigido a personas mayores de 18 años y será de carácter gratuito. Como único requisito, los participantes deberán asistir con los materiales necesarios para desarrollar las actividades prácticas.

Quienes deseen obtener más información o reservar su lugar pueden comunicarse vía WhatsApp al 299 512-6205 o acercarse directamente a la sede durante el horario del taller.