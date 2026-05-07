Invitan a sumarse al grupo TDAH Cutral Co, Plaza Huincul y favorecer la detección temprana

Son familias que conformaron un grupo para abordar el trastorno.

En Cutral Co y Plaza Huincul se conformó una agrupación de personas que trabaja para abordar el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad -TDAH- e invitaron a más familias a sumarse a sus redes de contacto. Se trata de “Abrazos TDAH”, que contiene a las familias de niños y adolescentes con TDAH.

El objetivo es agregar a más personas para llegar a la detección en edad temprana del trastorno. En la comarca petrolera no hay neurólogos infantiles para las consultas y estudios, según explicaron.

Por esta razón es que quieren visibilizar, escuchar y brindar apoyo a las familias que tengan un integrante con TDAH.

Para quienes se quieran sumar pueden ingresar a la página de la red social Facebook en la cuenta Abrazos TDAH Cutral Co Plaza Huincul. También hay un grupo de WhatsApp 2995760704. Se puede enviar un mensaje por privado y las y los integrantes responderán.

Desde el mismo grupo compartieron información acerca de las señales que pueden evidenciarse para hacer la consulta al profesional médico cuanto antes.