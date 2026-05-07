Habrá corte programado de energía en Cutral Co

Para mañana viernes 8

La cooperativa Copelco informó una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico en un sector de Cutral Co debido a trabajos de mantenimiento en la red.

Según el comunicado oficial, el corte se realizará el viernes 8 de mayo, en el horario de 09:00 a 12:00 horas.

La interrupción afectará a usuarios ubicados en el sector comprendido por calle Ruca Quimey, desde Avenida Olascoaga hasta Nolasco, y desde Eguinoa hasta Mendoza.

Entre los usuarios singulares alcanzados por la medida se encuentran:

OCA

Universidad Siglo XXI

Escuela N° 272

Estación de servicio BCSA SA

Jardín N° 4

Registro del Automotor

Cable Visión Amplificadores

Desde la cooperativa recomendaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes durante el período sin suministro.