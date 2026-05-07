El municipio de Plaza Huincul demolió el anfiteatro del barrio 25 de Mayo

Por cuestiones de seguridad y mal uso del espacio

La municipalidad de Plaza Huincul llevó a cabo la demolición del anfiteatro ubicado de forma contigua a la Escuela Primaria N° 159.

La medida se ejecutó en respuesta a los requerimientos presentados por los residentes de la zona y la comunidad educativa de dicha institución.

La intervención de las autoridades locales se fundamentó en las inquietudes expresadas por los vecinos sobre la seguridad en el sector.

De acuerdo con la información oficial, el espacio presentaba situaciones vinculadas a un uso inadecuado de las instalaciones, lo que motivó el pedido de remoción de la estructura.