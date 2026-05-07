El hospital zonal abrió la inscripción para cubrir cargos en laboratorio y ropería

El primer llamado interno tendrá lugar el viernes 22 de mayo

El hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul “Dr. Aldo Maulú” abrió una convocatoria para cubrir cargos de personal de planta en el área de Laboratorio, destinada tanto a postulantes internos como externos.

De acuerdo a la información difundida por la Región Sanitaria y la cartera de Salud provincial, el primer llamado interno tendrá lugar el viernes 22 de mayo, mientras que la instancia de examen se realizará el jueves 4 de junio.

Por otra parte, el segundo llamado, destinado a aspirantes externos, se llevará adelante el jueves 11 de junio y el examen correspondiente será el jueves 25 de junio.

La selección se desarrollará en el establecimiento ubicado sobre Avenida Schreiber s/n, en Cutral Co y Plaza Huincul.

Asimismo, desde el hospital informaron que también se encuentra abierta la búsqueda de una costurera para desempeñarse en el sector de ropería, bajo las mismas fechas y horarios establecidos para ambas convocatorias.

Las personas interesadas podrán consultar requisitos e información complementaria a través del sitio oficial de Salud de Neuquén: Salud Neuquén