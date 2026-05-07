El curso de deportes alternativos reúne a 125 participantes en Cutral Co

La capacitación está a cargo de docentes del Profesorado de Educación Física del ISFD N°2 de Chos Malal

Este miércoles 6 y jueves 7 de mayo se desarrolla en el gimnasio municipal General Enrique Mosconi el Curso de Deportes Alternativos, una propuesta formativa que convoca a 125 participantes provenientes de distintas localidades de la región.

La capacitación está a cargo de docentes del Profesorado de Educación Física del ISFD N°2 de Chos Malal, único profesorado estatal de Educación Física de la provincia de Neuquén, institución donde además fue diseñada y planificada esta propuesta pedagógica.

El curso contempla el desarrollo de 24 disciplinas diferentes, combinando instancias teóricas con una intensa práctica en campo. Los deportes alternativos se presentan como herramientas educativas y recreativas que se diferencian de las disciplinas tradicionales, promoviendo la inclusión, el trabajo en equipo, la creatividad y nuevas formas de aprendizaje a través del juego y el movimiento.

En este marco, el profesor Juanchi Bertero, integrante del equipo capacitador, destacó la participación alcanzada:

“Estamos dando la capacitación de Deportes Alternativos. Tenemos 125 participantes y además contamos con una parte de mucha práctica de esos deportes”, señaló.

Asimismo, valoró la respuesta de los asistentes:

“Tuvimos una gran aceptación, donde los participantes vivencian los juegos y deportes alternativos que proponemos”, agregó.