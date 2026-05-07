Dos siniestros viales por animales sueltos dejaron daños materiales en rutas neuquinas

En la ruta 17 y en la 237

Durante la jornada del martes 6 de mayo se registraron dos siniestros viales en rutas de la provincia de Neuquén, ambos provocados por la presencia de bovinos sobre la calzada.

El primer hecho ocurrió alrededor de las 8:30 sobre la Ruta Provincial N°17, a la altura del kilómetro 42 aproximadamente. Allí, un vehículo Volkswagen Bora impactó contra un bovino que se encontraba sobre la vía. Como consecuencia del choque, la única ocupante del rodado, una mujer, debió ser asistida en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia al hospital local para una mejor evaluación médica.

Horas más tarde, a las 19:36, se registró un segundo incidente sobre la Ruta Nacional 237, en el kilómetro 1335. En este caso, un Fiat Cronos también colisionó contra un bovino. El vehículo era ocupado por un hombre y una mujer, quienes afortunadamente no sufrieron lesiones.

En ambos siniestros, los animales murieron producto de la violencia de los impactos. Además, se constataron importantes daños materiales en los vehículos involucrados.

En las intervenciones trabajó personal del hospital local, efectivos de la Comisaría 9° y dotaciones de Bomberos Voluntarios de Picún Leufú.