Cutral Co: vecinos alertaron por la presencia de un reptil en barrio Cooperativa

Fue liberado en un sector de campo

Vecinos del sector de calles Di Paolo y La Pampa, en el barrio Cooperativa de Cutral Co, alertaron sobre la presencia de un reptil en la vía pública, lo que generó preocupación en la zona.

De acuerdo a la publicación, el animal fue observado en movimiento dentro del área urbana y posteriormente capturado por personas del lugar, para luego ser liberado en un sector de campo. Hasta el momento no se conoce con precisión cómo habría llegado al lugar.

En la zona se registran actualmente movimientos de suelo y trabajos con maquinaria, lo que podría haber favorecido el desplazamiento de fauna silvestre hacia sectores habitados.