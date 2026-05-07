Cutral Co: Se inauguró la ampliación de la sede del barrio Centro Sur

El nuevo salón comenzará a utilizarse este domingo a partir de las 14 horas

La sede del barrio Centro Sur incorporó un nuevo espacio de 50 metros cuadrados destinado a ampliar el desarrollo de talleres y actividades que se realizan diariamente para vecinos y vecinas del sector.

La obra fue ejecutada con sistema tradicional de mampostería y estructura de tirantes de madera. El nuevo salón cuenta con piso cerámico, calefacción y un sistema de desagüe conectado a la red pluvial de la calle. Además, se realizaron trabajos complementarios que incluyeron la construcción de una vereda para nivelar el sector con las edificaciones linderas, junto con mejoras integrales en el edificio existente, como arreglos en los baños, renovación del sistema de iluminación y tareas de pintura.

Durante una recorrida por las instalaciones, el intendente Ramón Rioseco, acompañado por el subsecretario de Obras Públicas Fabián Si, destacó la importancia de la intervención en el espacio comunitario. “Es un espacio importante para nosotros porque está en el centro de la ciudad. Hay mucha seguridad y facilidad para transitar. Terminamos esta ampliación y estamos muy contentos”, señaló.

Por su parte, el presidente del barrio, José Luis Bernal, valoró la ampliación de la sede y su impacto en las actividades vecinales. “Se nos estaba haciendo chica la sede. El intendente nos hizo una obra nueva y estamos muy contentos. Ahora vamos a poder brindar mejor servicio y más talleres”, expresó.

El nuevo salón comenzará a utilizarse este domingo a partir de las 14 horas, en el marco del Tercer Torneo de Ajedrez Libre Amateur, una actividad que reunirá a jugadores locales y de distintas localidades de la región.