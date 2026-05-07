Cutral Co: anunciaron los turnos para las castraciones gratuitas a gatos

Se piden turnos solo por WhatsApp.

Desde la dirección de Zoonosis de Cutral Co se informaron las nuevas fechas de turnos para esterilizaciones gratuitas de gatos (hembras y machos) durante el mes de mayo. Será por las tardes

Las fechas disponibles serán los días viernes 8; lunes 11; lunes 18 y viernes 29. Para solicitar turnos se deben comunicar únicamente por WhatsApp. Lo pueden hacer al 2996846219.

Las esterilizaciones son gratuitas. Se recordó que si se hace un cuidado responsable de las mascotas, en este caso los gatos, se evitarán las crías no deseadas y la superpoblación de estos animales.