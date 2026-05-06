Zapala recibirá el V encuentro de Tejedoras del Neuquén

El próximo viernes 8 y sábado 9 de mayo en el Galpón Negro de la Estación

La ciudad de Zapala será sede del V Encuentro de Tejedoras del Neuquén “La Trama en Común”, una propuesta cultural que se realizará el próximo viernes 8 y sábado 9 de mayo en el Galpón Negro de la Estación, con una amplia agenda de actividades abiertas y gratuitas para toda la comunidad.

La iniciativa es organizada por el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la secretaría de Cultura, en conjunto con la municipalidad de Zapala, y tiene como objetivo generar un espacio de encuentro, intercambio y fortalecimiento de los saberes vinculados al tejido desde una perspectiva intercultural.

Durante ambas jornadas participarán tejedoras provenientes de distintos puntos de la provincia, quienes compartirán conocimientos y experiencias relacionadas con prácticas tradicionales como el hilado, la tintura natural y distintas técnicas de tejido.

Además, el encuentro contará con talleres abiertos, exposiciones textiles y mesas de diálogo, pensadas para promover el intercambio entre artesanas, recuperar conocimientos ancestrales y fomentar su transmisión a nuevas generaciones en un contexto contemporáneo.

El cronograma previsto establece que las actividades se desarrollarán el viernes 8 de mayo de 17 a 22 horas y el sábado 9 de mayo de 14 a 23 horas.

El V Encuentro de Tejedoras forma parte del Programa de Salvaguardia y Difusión del Patrimonio Cultural Inmaterial del Neuquén.