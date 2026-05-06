Unión Zapala lidera con puntaje ideal tras la octava fecha del Torneo Oficial de Lifune B

El canario toma vuelo en busca del ascenso

Finalizada la octava jornada del certamen, la tabla de posiciones muestra a Unión Zapala en el primer puesto con 24 puntos, resultado de haber obtenido ocho victorias en igual cantidad de partidos disputados.

El equipo registra una estadística de 37 goles a favor y 2 en contra, lo que arroja una diferencia de gol de +35.

En el segundo lugar se ubica San Lorenzo con 19 unidades, tras cosechar seis triunfos, un empate y una derrota. El podio lo completa Bicicross con 16 puntos, seguido por Atlético Neuquén, que ocupa la cuarta posición con 14 unidades.

En la mitad de la tabla se registra un triple empate con 10 puntos entre Eucalipto Blanco, Esperanza y Los Canales. Inmediatamente después, con 9 unidades, se encuentran Deportivo Confluencia y Sapere.

En la zona baja de la clasificación, Añelo suma 7 puntos en siete encuentros disputados. En los últimos lugares se posicionan Villa Iris con 2 unidades tras ocho partidos y Rivadavia, que cierra la tabla con 1 punto en siete presentaciones. Cabe destacar que tanto Añelo como Rivadavia tienen un partido menos en comparación con el resto de los participantes.