Se viene una nueva edición de ¡Viva la Feria! en Plaza Huincul

No te pierdas esta oportunidad de pasar una linda tarde de entretenimiento y compras. Agendá, es el 10 de amyo

En este mes de mayo no te podés perder la edición de Viva la Feria, en el salón de eventos Las Acacias. Agendá el día, 10 de Mayo a partir de las 17 y hasta las 21.

Allí te podrás encontrar con emprendimientos de:

Encuadernación artesanal

Cosmética y productos para el cuidado facial y corporal

Sahumerios,aromas textiles

Impresiones 3D

Productos sublimados

Indumentaria deportiva

Petshop

Deco home: individuales,cesteria sábanas, manteles,cortinas almohadones,batas toallones

Artesanias en Porcelana fria

Indumentaria infantil

Libros, juegos y juguetes didácticos

Marroquineria artesanal

Bijouteri, Joyas y accesorios

Frutos secos y opciones saludables

Postres en vaso y servicio de bufett

Además habrá sorteos para las 50 personas que ingresen antes de las 18 h así que te esperan temprano para pasar una hermosa tarde de entretenimiento y compras.