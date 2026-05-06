Se viene una nueva edición de ¡Viva la Feria! en Plaza Huincul

No te pierdas esta oportunidad de pasar una linda tarde de entretenimiento y compras. Agendá, es el 10 de amyo

En este mes de mayo no te podés perder la edición de Viva la Feria, en el salón de eventos Las Acacias. Agendá el día, 10 de Mayo a partir de las 17 y hasta las 21.

Allí te podrás encontrar con emprendimientos de:

  • Encuadernación artesanal
  • Cosmética y productos para el cuidado facial y corporal
  • Sahumerios,aromas textiles
  • Impresiones 3D
  • Productos sublimados
  • Indumentaria deportiva
  • Petshop
  • Deco home: individuales,cesteria sábanas, manteles,cortinas almohadones,batas toallones
  • Artesanias en Porcelana fria
  • Indumentaria infantil
  • Libros, juegos y juguetes didácticos
  • Marroquineria artesanal
  • Bijouteri, Joyas y accesorios
  • Frutos secos y opciones saludables
  • Postres en vaso y servicio de bufett

Además habrá sorteos para las 50 personas que ingresen antes de las 18 h así que te esperan temprano para pasar una hermosa tarde de entretenimiento y compras.