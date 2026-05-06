Se viene una nueva edición de ¡Viva la Feria! en Plaza Huincul

En este mes de mayo no te podés perder la edición de Viva la Feria, en el salón de eventos Las Acacias. Agendá el día, 10 de Mayo a partir de las 17 y hasta las 21.
Allí te podrás encontrar con emprendimientos de:
- Encuadernación artesanal
- Cosmética y productos para el cuidado facial y corporal
- Sahumerios,aromas textiles
- Impresiones 3D
- Productos sublimados
- Indumentaria deportiva
- Petshop
- Deco home: individuales,cesteria sábanas, manteles,cortinas almohadones,batas toallones
- Artesanias en Porcelana fria
- Indumentaria infantil
- Libros, juegos y juguetes didácticos
- Marroquineria artesanal
- Bijouteri, Joyas y accesorios
- Frutos secos y opciones saludables
- Postres en vaso y servicio de bufett
Además habrá sorteos para las 50 personas que ingresen antes de las 18 h así que te esperan temprano para pasar una hermosa tarde de entretenimiento y compras.