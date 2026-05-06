Se definieron los cruces del Clasificatorio Patagónico de LIFUNE

Petrolero juega el primer partido como local

La Liga de Fútbol del Neuquén presentó el fixture para el torneo Clasificatorio de la Delegación Patagónica en su categoría de Primera División.

El certamen contará con la participación de cuatro equipos: Unión Vecinal, Pacífico, Petrolero y Río Grande, quienes competirán en una serie de partidos de ida y vuelta.

La primera jornada se llevará a cabo el miércoles 13 de mayo a las 16:00 horas. En esta fecha, los enfrentamientos serán los siguientes:

Unión Vecinal vs. Pacífico , con localía para Unión Vecinal.

, con localía para Unión Vecinal. Petrolero vs. Río Grande, disputándose en la cancha de Petrolero.

La segunda jornada, correspondiente a las revanchas, está programada para el miércoles 20 de mayo. Los encuentros de vuelta se desarrollarán de la siguiente manera:

Pacífico vs. Unión Vecinal , en la cancha de Pacífico.

, en la cancha de Pacífico. Río Grande vs. Petrolero, en el estadio de Río Grande.

Este mini torneo determinará qué equipos avanzan en la búsqueda de la clasificación dentro de la región amateur masculina.