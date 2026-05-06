Se cumplieron 16 años del amistoso entre Argentina y Haití previo al mundial 2010

Que contó con la presencia de Diego Armando Maradona en Cutral Co

El 5 de mayo de 2010, la selección argentina integrada por jugadores del ámbito local derrotó 4 a 0 a su par de Haití en un partido amistoso disputado en la ciudad de Cutral Có.

El encuentro tuvo un fin benéfico para el país caribeño y sirvió para que el entrenador Diego Maradona evaluara futbolistas antes de definir la lista para el Mundial de Sudáfrica.

El marcador se abrió a los 33 minutos del primer tiempo cuando Facundo Bertoglio aprovechó un error en la salida de la defensa haitiana para definir ante el arquero Dominique. A los 42 minutos, Martín Palermo aumentó la ventaja con un remate de cabeza tras un centro enviado por Ariel Garcé desde el sector derecho.

En el segundo tiempo, Sebastián Blanco anotó el tercer gol a los 5 minutos con un centro que ingresó directamente en el arco rival. Finalmente, a los 10 minutos del complemento, Bertoglio marcó su segundo tanto personal tras recibir una asistencia por la izquierda y definir al primer palo.

Argentina inició el partido con Diego Pozo; Ariel Garcé, Paolo Goltz, Juan Insaurralde y Cristian Villagra; Juan Mercier, Patricio Toranzo, Facundo Bertoglio y Sebastián Blanco; Martín Palermo y Ariel Ortega. Durante el encuentro ingresaron Gabbarini, Martínez, Caruzzo y Jara.

Por su parte, Haití, bajo la dirección técnica de Jairo Ríos, formó con Jean Dominique; Pierre Brunny, Jean Paulin, Sirin Vaniel, Jerome Mechack; Jean Alexandre, Jean Marcelin, Pierre Kesnel, Gills Frantz; Angelo Diejuste y Jean Fritzson.

Tras este resultado, el cuerpo técnico nacional trabajó en la confección de la lista de 30 preseleccionados para la cita mundialista.