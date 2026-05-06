Recuperaron en la ruta 22 un auto que había sido robado en Cutral Co

El procedimiento sobre la ruta ocurrió ayer martes 6 de mayo, aproximadamente a las 21.20

Un Chevrolet Onix color blanco fue robado en Cutral Co y trasladado hacia Zapala. En un procedimiento realizado por el Comando Radioeléctrico se pudo recuperar cuando tres hombres intentaban volver desde Zapala hacia Cutral Co, por ruta 22.

El procedimiento sobre la ruta ocurrió ayer martes 6 de mayo, aproximadamente a las 21.20. La policía había sido alertada del robo y la posibilidad de que estuviera en Zapala por lo que se desplegó un operativo en varios sectores, pero no tuvo resultados inmediatos.

Hasta que en un puesto de control de tránsito se informó que el rodado había pasado en dirección a Cutral Co, lo que permitió orientar el operativo. En consecuencia, los uniformados se dirigieron hacia la zona y lograron interceptar el automóvil a la altura del kilómetro 1380.

En el vehículo se desplazaban tres hombres mayores de edad, quienes manifestaron haber adquirido recientemente el rodado en la ciudad de Zapala. Ante esta situación, se procedió al secuestro del automóvil y al traslado de los ocupantes para continuar con las diligencias judiciales correspondientes.

La intervención permitió recuperar el vehículo sustraído y avanzar en la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho.