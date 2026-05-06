Plaza Huincul: lanzan capacitación gratuita en IA para emprendedores y feriantes

con el objetivo de potenciar negocios, mejorar la presencia digital y aumentar ventas.

La Municipalidad de Plaza Huincul, en conjunto con el programa Emplea Neuquén y el Gobierno de la Provincia del Neuquén, anunció una nueva propuesta de formación orientada a emprendedores y feriantes de la localidad.

Se trata de la capacitación “IA Comercial para Emprendedores: de la visibilidad a la venta”, un espacio pensado para aprender a utilizar herramientas de inteligencia artificial aplicadas al desarrollo comercial, con el objetivo de potenciar negocios, mejorar la presencia digital y aumentar ventas.

El cursado comenzará el próximo 8 de mayo y se desarrollará los días viernes, en el horario de 14:30 a 16:30 horas. La capacitación tendrá una duración total de 6 encuentros.

Quienes deseen obtener mayor información o realizar consultas pueden comunicarse al número 2995351518.