Plaza Huincul impulsa taller de acompañamiento para personas con diabetes

La Municipalidad de Plaza Huincul, en conjunto con el Gobierno de la Provincia del Neuquén, anunció el inicio del taller “Vivir con Diabetes”, un espacio de acompañamiento y educación en salud destinado a personas que conviven con esta condición y buscan mejorar su calidad de vida mediante hábitos saludables y autocuidado.
La propuesta comenzará el próximo 8 de mayo y se desarrollará durante siete encuentros, con clases todos los viernes de 14 a 15 horas. Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse al teléfono 299 5351518.