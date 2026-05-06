Picún Leufú: extendieron los plazos en la causa por el homicidio de Santos

Hoy hubo una audiencia en la oficina judicial de Cutral Co.

Se concretó una audiencia este mediodía donde se resolvió la extensión de los plazos que existían para la prisión domiciliaria y la investigación en la causa que se sigue por el homicidio de Gustavo Amaro Santos, ocurrido en noviembre de 2025 en Picún Leufú.

Por el hecho está imputado Eliseo Uircán, quien cumple prisión domiciliaria por el peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación.

Si bien hoy se iba a realizar una audiencia para de determinación de responsabilidad de parte de Uircán, se pospuso.

“Con el juez natural (de la causa) que era Ignacio Pombo habíamos acordado ya que Uircán asume que es el autor del homicidio calificado por el uso de armas. Como el juez Pombo no estaba se resolvió pasarla para el martes 12”, explicó el abogado César Omar Pérez que representa a la querella.

El acuerdo parcial al que arribaron todas las partes (fiscalía, querella y defensor público) era por la responsabilidad sobre la autoría. En cuanto al monto de la condena deberá resolverlo un tribunal colegiado porque la expectativa de la pena es superior a seis años. “Tenemos que convocar a tres jueces y vamos a hacer seguramente un mínimo de 10 años y ocho meses”, subrayó Pérez.

En la audiencia de hoy, el juez Juan Valderrama (que no estuvo en el proceso desde el principio) explicó que hubo un problema de coordinación de agenda de audiencias por los que el magistrado Pombo no pudo estar presente.

Entonces, con el acuerdo de todas las partes, fiscalía a través de Matías Alonso, querella, el defensor del ministerio Público, Diego Simonelli, y el propio imputado qu estaba en la sala, se resolvieron dos cuestiones.

La primera fue extender la prisión domiciliaria y la segunda el plazo de la investigación. En los dos casos, por 15 días. Se acordó que el próximo martes 12 se realice la audiencia a cargo del juez Pombo. Todos estuvieron de acuerdo. En la sala estuvieron los familiares de la víctima.

Cuál fue el hecho de Picún Leufú que se investiga

La investigación que está en la última etapa, se inició el sábado 8 de noviembre de 2025. En ese momento, la fiscalía acusó Eliseo Uircán por haber matado con un arma de fuego a otro en Picún Leufú.

En ese momento, el funcionario de la fiscalía Alonso expuso en la teoría del caso, que el hecho ocurrió alrededor de las 8:03, en el domicilio de un familiar de la víctima, Gustavo Amaro Santos, ubicado en el barrio La Esperanza de Picún Leufú.

El acusado llegó al lugar en una motocicleta, con un arma de fuego y un cuchillo. Santos, la víctima salió de la casa con un machete de grandes dimensiones y comenzaron a discutir.

Fue en ese contexto que Uircán realizó un disparo hacia Santos, pero no llegó a impactarlo. Según la fiscalía, ahí se inició una lucha, hasta llegar a la esquina de la avenida Maestro Sosa y la calle Mariano Moreno.

Allí, el acusado efectuó un segundo disparo, que en este caso impactó en la zona abdominal de la víctima.

Santos falleció durante el traslado al hospital de Cutral Co, mientras que el acusado fue detenido por la policía en el lugar, cuando intentaba retirarse.