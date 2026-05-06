La escuela N°102 retomó las clases en su edificio tras las obras de remodelación

El inicio del año escolar había comenzado en modalidad virtual.

La comunidad educativa de la Escuela Primaria N°102 vivió este miércoles una jornada especial con el regreso a clases en su edificio, luego de varios meses marcados por obras de remodelación que obligaron a reorganizar el ciclo lectivo.

El inicio del año escolar había comenzado en modalidad virtual debido a los trabajos de refacción, mientras que posteriormente las actividades presenciales se desarrollaron en otras dependencias hasta la finalización de las obras. Con la reapertura del establecimiento, estudiantes, docentes y familias pudieron volver finalmente a su espacio habitual.

En el acto de regreso participó el presidente del Concejo Deliberante de Cutral Co, Jesús San Martín, quien acompañó a la comunidad educativa en este momento esperado. Durante la jornada realizó además la donación de banderas de flameo nacional y provincial para la institución.

La actividad tuvo un significado especial para el funcionario, ya que parte de su trayectoria educativa transcurrió en la Escuela N°102.

Desde la institución destacaron la importancia de recuperar el edificio propio y normalizar el desarrollo de las actividades escolares en mejores condiciones edilicias.