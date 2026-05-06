Impulsan proyecto de ley para regular la psicología social en la provincia de Neuquén

La iniciativa tiene como objetivo establecer un marco normativo que ordene el ejercicio de la profesión y garantice servicios basados en la ética y la idoneidad.

El Movimiento Provincial de Psicología Social busca el reconocimiento legal y la regulación de su actividad profesional en Neuquén.

La iniciativa tiene como objetivo establecer un marco normativo que ordene el ejercicio de la profesión y garantice servicios basados en la ética y la idoneidad.

Los profesionales del área desempeñan tareas en grupos, instituciones y comunidades, donde trabajan en el fortalecimiento de vínculos y el acompañamiento de procesos sociales.

Según los lineamientos del proyecto, la legalización de la actividad permitiría definir límites claros para la profesión y establecer derechos específicos para sus trabajadores.

La organización sostiene que el reconocimiento de la psicología social aporta a la comunidad mediante la prevención en salud mental y la creación de redes comunitarias. Asimismo, se plantea que la regulación profesional contribuirá al desarrollo de políticas públicas en el territorio provincial.

En la actualidad, el movimiento cuenta con presencia organizada en más de 10 localidades de Neuquén. Como parte de su estrategia para obtener el respaldo legislativo, los integrantes han iniciado una campaña de recolección de firmas orientada a visibilizar el trabajo que ya realizan de manera efectiva en la comunidad.