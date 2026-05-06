Diputada Hermosilla propone que cada vez que se haga una ruta se instalen postes para wifi

En la Legislatura del Neuquén se analiza proyecto de ley impulsado por la diputada de Cutral Co, Yamila Hermosilla (Comunidad), que propone incorporar de manera obligatoria infraestructura de telecomunicaciones en todas las obras públicas provinciales.

La iniciativa plantea que, desde la etapa de diseño, rutas, redes de servicios y obras que impliquen intervención sobre el suelo incluyan infraestructura “pasiva”, como ductos, postes y espacios destinados al tendido de fibra óptica y otros sistemas de comunicación.

“Cada ruta o red que se construye es una oportunidad para integrar a más neuquinos al mundo digital”, expresó Hermosilla.

El proyecto establece que esta infraestructura deberá planificarse bajo estándares técnicos definidos por la Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y la Comunicación (OPTIC), que además será la encargada de supervisar su implementación mediante indicadores vinculados a cobertura, calidad del servicio y desarrollo territorial.

El objetivo es optimizar recursos, reducir costos y evitar intervenciones posteriores sobre obras ya finalizadas. En ese sentido, la propuesta sostiene que la incorporación simultánea de infraestructura de telecomunicaciones permite mejorar la eficiencia en los tiempos de ejecución y evitar duplicaciones constructivas.

Asimismo, contempla la obligatoriedad de incorporar estos sistemas en obras lineales como rutas, acueductos, gasoductos y redes de servicios, salvo excepciones debidamente justificadas por razones técnicas o económicas.

De este modo, el proyecto apunta a consolidar un modelo de planificación que integre de forma permanente la obra pública con la conectividad, promoviendo un desarrollo más equitativo en todo el territorio neuquino.