Sesión en Plaza Huincul: cortes de energía y una descompensación marcaron la jornada en el Deliberante

Una persona fue trasladada al hospital.

La sesión ordinaria de este martes en el Concejo Deliberante de Plaza Huincul estuvo marcada por distintos inconvenientes que obligaron a interrumpir el desarrollo legislativo en al menos dos oportunidades.

La jornada comenzó sin suministro eléctrico debido a un corte generalizado que afectó a distintos sectores de la comarca. En ese contexto, la sesión fue presidida por la concejal Viviana Casado, del bloque Juntos por Plaza, en reemplazo del presidente del cuerpo, Daniel Vidondo, quien actualmente se encuentra a cargo del Ejecutivo municipal.

Además, se registró la ausencia de la concejal Marga Yunes, representante del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

Una vez restablecido el servicio eléctrico y con la sala colmada de vecinos, funcionarios y referentes políticos, se produjo un momento de preocupación cuando un hombre sufrió una descompensación y se desvaneció en pleno recinto. Personal presente asistió rápidamente la situación hasta la llegada del servicio de emergencias, que dispuso su traslado en ambulancia hacia el hospital local para una mejor atención.

Se trata de un colega de los medios de comunicación, a quien desde este espacio le deseamos una pronta y favorable recuperación.

En cuanto al temario legislativo, durante la sesión se aprobó un proyecto de Comunicación presentado de manera interbloque, mediante el cual se solicita la intervención del Tribunal de Cuentas para revisar la rendición de fondos vinculada a la obra de Avenida Córdoba.

La sesión transcurrió así entre dificultades técnicas, un episodio de salud inesperado y el tratamiento de uno de los temas que actualmente concentra la atención política en Plaza Huincul.