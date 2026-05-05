Salgado fue acusado de matar a Albornoz en el barrio Otaño

El homicidio habría ocurrido el domingo por la noche, cuando la víctima dormía

En la tarde de hoy, martes 5 de mayo, se realizó la audiencia de formulación de cargos por la muerte de un hombre en el barrio Otaño.

La víctima, Matías Albornoz, recibió un disparo en la cabeza aparentemente mientras dormía porque no pudieron certificar ningún rastro de defensa. El informe preliminar de la autopsia arrojó que la lesión fue en la cabeza a la altura del parietal. Se presume que se hizo con un arma calibre 32 porque de esa medida el proyectil secuestrado. La Policía también secuestró vainas servidas en el lugar.

El hecho habría ocurrido en domingo por la noche pero el hallazgo del cuerpo fue el lunes, cuando un familiar de Albornoz llegó a la vivienda.

En la audiencia realizada esta tarde, se acusó a Raúl Alejandro Salgado de 38 años, también vecino del barrio Otaño como la víctima.

La fiscalía a través de Matías Alonso y Gastón Liotard, le endilgó el delito de de homicidio agravado por el uso de arma y pidió cuatro meses de prisión preventiva.

El ministerio Público de la Defensa, con Diego Simonelli y Mariángeles Ocejo, solicitó, en cambio, prisión domiciliaria, pero como el lugar ofrecido era una vivienda en el mismo barrio donde ocurrieron los hechos, la jueza Bibiana Ojeda determinó que no era posible esa medida.

Si, dictaminó finalmente un mes de prisión preventiva, porque consideró probado que había riesgo de entorpecimiento, no así de fuga.

Hasta el momento, las pruebas recabadas dan cuenta que tanto Salgado como la víctima y su pareja, eran amigos. De hecho, en determinado momento Salgado y la joven acudieron a dos cuadras a visitar a otra persona. En ese momento fue que el ahora imputado salió, y volvió a entrar muy nervioso y hablando solo.

Luego ambos volvieron a la casa de la víctima. Hasta que en determinado momento, pasado el tiempo, la joven se contactó con el padre de Albornoz para señalar que el muchacho estaba golpeado en la cabeza. Lo cierto fue que tenía un disparo. El arma con la que se cometió el crimen no fue hallada todavía.