Plaza Huincul: Cortarán el tránsito en la Ruta 17 y Azucena Maizani

Para realizar trabajos de conexión cloacal en barrio Norte

La Subsecretaría de Obras Públicas de Plaza Huincul, informó que el día miércoles 6 de mayo, a partir de las 9:00 hs, se procederá al corte de tránsito en la intersección de Ruta Provincial N° 17 y calle Azucena Maizani.

El motivo se debe a la ejecución de trabajos correspondientes a la obra de conexión cloacal del barrio Norte. Se dispondrán desvíos tanto para vehículos de carga pesada como para el tránsito en general.

Se solicita a los conductores circular con precaución y respetar la señalización vial dispuesta en el sector. Se prevé que las tareas finalicen durante la misma jornada; en caso de no ser posible, el corte se extenderá hasta el día jueves 7 de mayo.