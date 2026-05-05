Personal de salud del barrio Unión fue a la escuela y controló a los niños y niñas

Desde el centro de salud del Unión se realizaron controles de salud en el Departamento de Aplicación IFD N° 1 del barrio 25 de mayo de Cutral Co.

En la mañana del lunes, el equipo del CAPS Unión llevó adelante un procedimiento integral en el ámbito escolar del que participaron todos los alumnos y alumnas, con el objetivo de prevenir y detectar tempranamente enfermedades.

Se efectuaron controles médicos, odontológicos y de enfermería. “Fue una jornada que reafirma el compromiso con la promoción, prevención y el cuidado de la salud en la comunidad educativa”, dijeron en la cuenta de Facebook de la Zona Sanitaria de la región Comarca Petrolera.