Juicio por NAO: el martes próximo se conocerá el el veredicto del tribunal

Hoy concluyó el juicio con los alegatos de las defensas. Uno de los imputados declaró. Fue el auditor externo. El resto se mantuvo en silencio.

El tribunal colegiado dará a conocer el veredicto por el juicio que concluyó hoy por la explosión e incendio por la destilería NAO, el próximo martes 12, a partir de las 13 horas.

En la última jornada, y antes de pasar a deliberar, el juez Federico Sommer preguntó a cada uno d elos imputados si querían declarar. Uno de los cinco resolvió declarar, el resto se negó a hacerlo aunque esa decisión no es tomada en contra. Se trata del auditor externo Alfredo Novaro, quien a pesar de la sugerencia para que no lo hiciera del defensor oficial, Diego Simonelli, prefirió hablar ante el jurado que completan Lisandro Borgonovo y Vanessa Macedo Font.

Novaro dijo que en cuanto a las “responsabilidades de la habilitación de la planta, no solamente está la Secretaría de Energía, sino que lo primero que solicita la SEN es la habilitación municipal que estaba en práctica”. Agregó que el municipio de Plaza Huincul le había dado por 2022 y 2023. “Y desde 2002 que habilitaba a la planta para la eaboración de petróleo cruo y la venta de productos obtenidos, no así del famoso recon (petróleo reconstituido).

“Como auditor desconocía la elaboración de este producto. Como lo desconocía, cuando informo a Secretaría (de Energía de la Nación) informo que el tanque 205 tenía cuello de cisne porque aquellos productos que tienen un inflamación superior a 40° como es el fuel oil, lo necesitan. No así aquellos que tienen un punto de inflamación menor a 40° que necesitan válvulas de presión y vacío, como pueden ser los solventes, la nafta. No en el caso del fuel oil”.

Agregó que describió que tenía “fuel oil porque así me lo indicaron y cuando pregunté cómo era la elaboración me dijeron que era elaborar petróleo crudo y la venta de los subproductos. En ningún momento se habló de ReCon. Por eso es que yo no lo informé. Si lo hubiese sabido, lo hubiese puesto. Y que la empresa siempre estaba en proceso de mejoras”, cerró Novaro.

Antes desde el Ministerio Público de la Defensa, a través de Simonelli y Mariángeles Ocejo pidieron la declaración de no responsabilidad para sus asistidos: el propio Novaro, la licenciada en Seguridad e Higiene, Gimena Brillo y la técnica Natalia González.

Lo mismo hizo el defensor particular de Guido Torti y Silvio Saibene, (jefes de planta y de mantenimiento, respectivamente.

Los alegatos de clausura demandaron toda la mañana y hasta pasadas las 13:30. En el caso del abogado Coto habló durante poco más de dos horas. Luego se hizo un cuarto intermedio y siguieron Simonelli (por Novaro y González) y Ocejo por Brillo. Todos coincidieron en pedir la no responsabilidad y fundamentaron sus planteos en los diferentes testimonios escuchados a lo largo de todas las jornadas.

El lunes tanto la fiscalía como las querellas particulares solicitaron declarar responsables del delito de estrago doloso a cuatro imputados – Torti, Saibene, Brillo y Novaro- mientras que morigeraron la acusación para González, al estrago culposo.

Como todas las audiencias, familiares de Víctor Herrera y Fernando Jara estuvieron en la sala, mientras otro grupo aguardó afuera del edificio judicial.