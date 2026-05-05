Huincul: un desperfecto generó un corte de energía en barrio Central y Uno

Desde Copelco se informó que debido a una falla técnica en un seccionador de media tensión ubicado en el barrio Central, hubo un corte de energía no programado.
El servicio se restableció después de las 10, dentro del tiempo estimado de reparación. “Nuestro personal técnico ya se encuentra en el lugar trabajando intensamente para restablecer el servicio a la brevedad posible”, habían dicho desde Copelco y agradecieron “la paciencia y comprensión (de los usuarios afectados) ante esta situación imprevista”.
Por ese motivo se suspendió momentáneamente la sesión del Concejo Deliberante de Plaza Huincul, ya que el edificio estaba sin energía. Finalmente se realizó la sesión a las 11 h.