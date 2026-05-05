Huincul: el Otaño suma un nuevo taller gratuito de tejido y reciclado para adultos

Las personas interesadas pueden realizar consultas o anotarse a través de WhatsApp

La sede del barrio Otaño incorporó una nueva propuesta de formación y recreación destinada a vecinos y vecinas mayores de 18 años. Se trata del Taller de Tejido y Flores con Reciclado, una actividad gratuita que estará a cargo de la profesora Ivonne Urra.

La iniciativa comenzará este martes y se desarrollará de manera regular los días martes y jueves, de 15 a 17 horas, en las instalaciones de la sede barrial. Según informaron desde la organización, quienes participen solo deberán llevar sus propios materiales de trabajo.

Las personas interesadas pueden realizar consultas o anotarse a través de WhatsApp al 299 512-6205 o acercarse directamente al espacio durante el horario de la actividad.