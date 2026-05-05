Hay un detenido por la muerte en el barrio Otaño

En la jornada de ayer se realizaron diligencias y operativos a cargo de la policía provincial con instrucción de la fiscalía local.
Como se informara, se sospecha que la muerte de un hombre en el barrio Otaño fue violenta, producida por terceros. El joven es de apellido Albornoz y tenía una herida de arma de fuego.
Tras el hallazgo se inició una investigación que tuvo como resultado preliminar la demora y posterior detención de una persona. El hombre que está tras las rejas es de apellido Salgado.
Según pudo confirmar este medio, se realizará una audiencia de formulación de cargos durante la jornada de hoy.