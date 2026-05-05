Esta semana hay atención odontológica en el barrio Otaño, de Plaza Huincul

Con disponibilidad de profesionales en el horario de 8 a 20 horas.

El servicio de Odontología del hospital zonal informó el cronograma de atención previsto en el CAPS Otaño para los próximos días, con disponibilidad de profesionales en el horario de 8 a 20 horas.

Según se difundió, este miércoles 6 de mayo atenderá el odontólogo Diego Soto en el centro de salud ubicado en barrio Otaño.

En tanto, para el jueves 7 de mayo está programada la atención de la odontóloga Eugenia Chandia, quien además brindará servicio de odontopediatría, destinado a la atención bucodental de niños y niñas.