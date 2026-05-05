Cutral Co financiará conexiones de gas y cloacas en el barrio Cono de Seguridad

Para vecinos que no puedan afrontar económicamente estas obras.

En una medida orientada a garantizar el acceso a servicios esenciales, el Municipio de Cutral Co anunció que asumirá el costo de las conexiones a las redes de gas y cloacas para familias del barrio Cono de Seguridad que no puedan afrontar económicamente estas obras.

El anuncio fue realizado este martes por el intendente Ramón Rioseco, durante una reunión llevada a cabo en la Municipalidad junto al jefe de Gabinete y Gobierno, Walter Mardones; el subsecretario de Obras Públicas, Fabián Si; el presidente del barrio, Ángel Díaz; y vecinos del sector.

Durante el encuentro, el jefe comunal destacó la importancia de avanzar en políticas públicas que permitan mejorar las condiciones de vida de los habitantes del barrio. “Es tremendo no tener gas o cloaca. Vamos a conectar sin costo a aquellos vecinos que no cuentan con los recursos económicos suficientes”, expresó Rioseco.

Desde el Ejecutivo municipal informaron que cada situación será evaluada de manera individual a través de la secretaría de Desarrollo Social, que actualmente realiza relevamientos territoriales, encuestas y análisis socioeconómicos para conocer las condiciones habitacionales y económicas de cada grupo familiar.

En función de esos informes, se definirá el nivel de acompañamiento que recibirá cada vecino. Según se indicó, algunos podrán acceder a reducciones parciales en el costo de conexión, mientras que en los casos de mayor vulnerabilidad el Municipio cubrirá el total de la obra.

Por su parte, el presidente del barrio Cono de Seguridad, Ángel Díaz, valoró la apertura al diálogo por parte de las autoridades municipales y el acompañamiento brindado ante la situación económica actual.

“Sabemos que la situación en el país está difícil y para muchos vecinos era imposible acceder a estos servicios. A través del diálogo, el Municipio entendió nuestra realidad y va a acompañar”, manifestó.

El beneficio estará dirigido principalmente a familias que dependen de programas sociales o atraviesan dificultades económicas, con el objetivo de ampliar el acceso a infraestructura básica y mejorar la calidad de vida en el sector.