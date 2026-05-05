Bomberos trabajan por una fuga de gas en barrio Norte de Plaza Huincul

También se encuentra en el lugar el personal de Camuzzi

Este martes, pasadas las 13 horas, personal de Bomberos Voluntarios de Plaza Huincul intervino en un operativo conjunto con trabajadores de Camuzzi ante una fuga de gas detectada en barrio Norte.

Según se informó, el procedimiento se desarrolló de manera preventiva con el objetivo de controlar la situación y garantizar la seguridad de los vecinos del sector, mientras se evaluaba el origen de la pérdida y se realizaban las tareas correspondientes para contenerla.

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos junto a operarios de la empresa distribuidora de gas, quienes llevaron adelante las maniobras técnicas necesarias para solucionar el inconveniente.