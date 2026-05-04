Villa Pehuenia cerró con récord de público la 20° Fiesta Nacional del Chef Patagónico

Durante tres jornadas, cerca de 17 mil personas recorrieron el predio

Con una convocatoria histórica y ocupación plena durante todo el fin de semana, finalizó en Villa Pehuenia la 20° edición de la Fiesta Nacional del Chef Patagónico, uno de los eventos turísticos y gastronómicos más importantes de la provincia.

Durante tres jornadas, cerca de 17 mil personas recorrieron el predio y participaron de propuestas gastronómicas, clases magistrales, feria de productores regionales, espectáculos en vivo y actividades para toda la familia. Incluso en la jornada de cierre, marcada por la lluvia, el público acompañó masivamente cada actividad.

La fiesta, que nació hace dos décadas como un encuentro de cocineros de la cordillera neuquina, hoy se consolidó como una vidriera nacional para la gastronomía regional, poniendo en valor a productores, chefs y emprendimientos vinculados al turismo y la identidad patagónica.

Entre los principales atractivos hubo fogones con chivo al asador, cazuelas de ciervo, truchas ahumadas, vinos patagónicos y cocina en vivo, además de espacios de formación gastronómica que reunieron a estudiantes y referentes de distintos puntos del país.

En el marco del evento, el gobierno provincial presentó la actualización del Sello de Distinción Gastronómica e incorporó la categoría Embajador del Vino Neuquino, una iniciativa orientada a fortalecer el vínculo entre gastronomía, producción vitivinícola y turismo.

La celebración contó con la presencia del gobernador Rolando Figueroa, junto a autoridades de turismo provincial, referentes del sector y la reconocida cocinera Dolly Irigoyen, madrina de esta edición.

Uno de los momentos más destacados fue la elaboración de la “Torta de las 20 ediciones”, una creación colectiva realizada por cocineros invitados de todo el país.

Como broche final, se realizó el sorteo de un automóvil Toyota Yaris, cuya ganadora fue una vecina de Villa Pehuenia-Moquehue.