Lanzan campaña para recolectar ropa de invierno en Cutral Co y Plaza Huincul

La campaña se desarrollará desde el 14 al 30 de mayo

Con el objetivo de acompañar a familias y niños durante la temporada invernal, se puso en marcha una nueva edición de la campaña solidaria “Te Abrigo”, impulsada por la organización Red Solidaria en Cutral Co y Plaza Huincul.

La colecta incluye la recepción de ropa de abrigo, bufandas, gorros y medias, elementos fundamentales ante las bajas temperaturas que se registran en la comarca petrolera.

Según se informó, la campaña se desarrollará desde el 14 al 30 de mayo y contará con dos centros de recepción habilitados para acercar las donaciones.

Uno de los puntos funciona en el C.E.T.U. de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), sede Plaza Huincul, ubicado en Saén Peña 860, donde se reciben aportes en el horario de 9 a 13 y de 18 a 21.30 horas.

El segundo centro de recepción se encuentra en la Asociación Mutual Protección Familiar, en Rivadavia 308 de Cutral Co, con atención de 9 a 16 horas.