Orgullo local: bailarines de Cutral Co fueron ternados en los premios Chúcararo en Salta

Se trata de los bailarines Lionel Carosio y Maia Cardozo

Dos integrantes del Ballet Folklórico Municipal de Cutral Co fueron reconocidos a nivel nacional tras ser ternados en los Premios Chúcararo, uno de los certámenes más destacados del ámbito de la danza folklórica argentina.

Se trata de los bailarines Lionel Carosio y Maia Cardozo, quienes participaron como nominados en la categoría Mejor Pareja de Baile durante la ceremonia realizada en la ciudad de Salta.

En el marco del acompañamiento institucional, el pasado 30 de abril la subsecretaria de Cultura y Educación, Cintya Ferreyra Mesa, junto a los directores Gabriel Marín y Emanuel Hernández, acompañaron a los representantes locales durante esta importante experiencia.