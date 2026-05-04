Alianza lidera el Torneo Oficial de LIFUNE tras la octava fecha

Y comienza a tomar ventaja con sus preseguidores

Se completó la octava jornada del Torneo Oficial 2026 de LIFUNE A y la tabla de posiciones muestra un claro dominador. Alianza se consolida en la cima con 19 unidades, producto de seis victorias, un empate y una sola derrota en los ocho partidos disputados. El equipo puntero mantiene una eficacia del 79,17% y una diferencia de gol de +9.

En la lucha por los puestos de vanguardia, Deportivo Rincón y Petrolero Argentino se ubican como escoltas con 14 puntos cada uno. Rincón ocupa el segundo lugar gracias a su diferencia de gol de +7, mientras que Petrolero cuenta con +4; ambos equipos han logrado cuatro triunfos y dos empates en el certamen.

Un escalón por debajo aparecen Maronese y Río Grande, igualados con 13 puntos. Maronese se sitúa cuarto con una diferencia de +3, seguido de cerca por Río Grande que ostenta +2. El bloque medio de la tabla lo componen Independiente, San Patricio y A.D. Centenario, todos con 11 unidades acumuladas hasta el momento.

En la zona baja de la clasificación, Unión Vecinal suma 10 puntos y Don Bosco se queda con 7. Las últimas posiciones corresponden a Pacífico, con 6 unidades, y Patagonia, que cierra la tabla con 4 puntos tras haber empatado cuatro encuentros y perdido los cuatro restantes.

Tabla de posiciones – Fecha 8: