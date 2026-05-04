NELIDA CARES

QEPD

03/03/1949 04/05/2026

Con mucha tristeza y dolor despedimos a nuestra mami y abuela. Siempre vivirás en nuestros corazones

El Consejo de Administración y el cuerpo de delegados de Copelco participan el fallecimiento de su asociada y comunican que sus restos, velados en sala “C” de Alberdi y Belgrano de la Ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 04/05/2026 a las 13:00 hs en la necrópolis de CUTRAL CO. Traslado Sanitario Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco sepelios.

Servicio Social

COPELCO