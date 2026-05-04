Apareció la mujer junto al bebé desaparecido en Rincón: se presentaron en Roca

La mujer y el bebé habían dado positivo en el examen de cocaína en sangre

La joven mujer y su hijo de 4 meses aparecieron en la localidad de General Roca y quedaron bajo custodia, principalmente el bebé.

Según publicaron medios regionales, a fines de abril, la policía provincial allanó la vivienda de Montecinos, la mujer desaparecida, y encontró drogas. Se la trasladó a ella y al bebé al hospital y allí se constantó que ella consumía cocaína y el pequeño también tenía la misma droga en la sangre, producto de la lactancia.

El bebé iba a quedar internado pero la mujer se lo llevó del hospital y fue allí cuando el padre del niño radicó una denuncia.

Se los encontró en Roca, cuando la mujer se presentó voluntariamente con el bebé en la comisaría 31. Ahora se activó el procedimiento judicial desde la Comisaría del Niñez, Adolescencia y Familia N° 5 de Rincón de los Sauces.