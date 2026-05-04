Plaza Huincul: investigan un presunto homicidio en el barrio Otaño

Se trata de un varón de 29 años

Un importante operativo policial se desplegó este lunes por la tarde en una vivienda ubicada sobre calle Misiones, en el barrio Otaño de Plaza Huincul, tras el hallazgo de un hombre de 29 años sin vida en el interior del domicilio.

Fuentes vinculadas a la investigación confirmaron que en el lugar trabaja personal de la Policía del Neuquén, Criminalística y efectivos de distintas divisiones, mientras se realizan las primeras pericias para determinar las circunstancias del hecho.

El fiscal a cargo, Gaston Liotard, confirmó a este medio que, de manera preliminar, se trataría de una muerte violenta, motivo por el cual se activó el protocolo judicial correspondiente y se preservó la escena para la recolección de pruebas.

Hasta el momento no trascendió oficialmente la identidad de la víctima ni detalles sobre cómo se produjo el deceso. Tampoco se informó si hay personas demoradas o líneas investigativas firmes, ya que la causa se encuentra en una etapa inicial.