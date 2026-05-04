Barrio Unión invita a sumarse a clases gratuitas de entrenamiento grupal funcional

En el minigimnasio del barrio

La comisión vecinal del barrio Unión lanzó una propuesta gratuita de actividad física destinada a vecinos y vecinas que deseen incorporar hábitos saludables y realizar ejercicio en comunidad.

Se trata de clases de entrenamiento grupal funcional, que estarán a cargo de la instructora Liliana Sepúlveda y se dictarán dos veces por semana en el minigimnasio del barrio.

Según se informó, las jornadas se desarrollarán los martes y jueves a partir de las 9:30 horas, y las actividades tendrán lugar en el minigimnasio del barrio Unión y no tendrán costo para los participantes, ya que la iniciativa es completamente gratuita.