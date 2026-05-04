Cutral Co recibe velada internacional de kickboxing y MMA

Este sábado 9 de mayo, el gimnasio municipal Enrique Mosconi será escenario de una nueva jornada deportiva con la realización del 33° evento de Full Contact, Kickboxing, K1 y MMA, una propuesta que reunirá a competidores locales, nacionales e internacionales.
La velada comenzará a las 20:30 horas y contará con un total de 13 peleas, entre las que se destaca un atractivo cruce internacional entre representantes de Argentina y Chile.
Además del duelo binacional, el evento tendrá una fuerte presencia de deportistas locales, ya que peleadores de Cutral Co formarán parte del equipo argentino, representando a la ciudad en distintas disciplinas de combate.
Desde la organización destacaron que se trata de una nueva oportunidad para seguir impulsando el desarrollo de las artes marciales y los deportes de contacto en la comarca, convocando tanto a competidores experimentados como a nuevos talentos.
Durante la noche también habrá copas en juego, sumando un atractivo extra a una cartelera que promete emoción y alto nivel competitivo.
Las entradas anticipadas pueden adquirirse en Contrato Resto Bar, ubicado en la esquina de Roca y avenida Carlos H. Rodríguez, y en Academia Vázquez, situada en Laguna Blanca 538.
Datos del evento
Fecha: sábado 9 de mayo
Horario: 20:30 horas
Lugar: Gimnasio Municipal Enrique Mosconi, Cutral Co
Puntos de venta de entradas anticipadas:
- Contrato Resto Bar
- Academia Vázquez