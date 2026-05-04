Buscan a una vecina de Cutral Co

La ficalía única interviene en la búsqueda junto a la comisaría 14°.

Desde la Policía se emitió el alerta de ubicación y paradero de la vecina María Praxedes Vasquez, de 59 años.

Esta tarde, se emitió el alerta y se informó que la mujer es de nacionalidad argentina; tiene 1,56 metros de altura; tez trigueña; el pelo lo usa cano y ondulado; tiene ojos oscuros y contextura física robusta.

Fue vista por última vez, en Eguinoa N° 1.140 del barrio Unión, en Cutral Co. Tiene celular y al momento de ausentarse vestía una campera negra; un jean celeste claro; zapatillas negras.

Se ausentó del hogar a las 14 de este lunes. Ante cualquier dato que se pueda aportar se deben comunicar a la comisaría 14°, al teléfono fijo 4860368 o ante cualquier dependencia policial. En la búsqueda interviene la fiscalía única de Cutral Co.

