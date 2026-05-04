Plaza Huincul: brindarán jornada sobre sanidad porcina

Desde la organización solicitaron confirmar participación a través de WhatsApp

Productores, emprendedores y personas interesadas en la actividad porcina podrán participar de una capacitación sobre sanidad animal que se realizará este miércoles 6 de mayo en Plaza Huincul.

La propuesta, denominada “Sanidad Porcina en Neuquén”, tendrá lugar a las 15 horas en el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas Argentinas, ubicado sobre Ruta Provincial 17, en Plaza Huincul.

Durante el encuentro se abordarán distintos ejes vinculados al cuidado y manejo sanitario de cerdos, entre ellos:

Triquinosis

Enfermedades reproductivas , como la brucelosis

, como la brucelosis Enfermedades respiratorias

Enfermedades digestivas

Desde la organización solicitaron confirmar participación a través de WhatsApp a los números 2995224471 o 2996125395.