Se viene el 33° evento de full contac, kickboxing, K1 y MMA

Será el próximo 9 de mayo en el gimnasio municipal Enrique Mosconi de Cutral Co.

El próximo sábado 9 de mayo, el gimnasio municipal Enrique Mosconi será escenario de una gran noche de combate con un atractivo cruce internacional entre Argentina y Chile.

Serán 13 peleas con fuerte presencia local: nueve representantes de Cutral Co y otros siete peleadores que integrarán el equipo argentino en este desafío internacional.

Uno de los protagonistas será el peleador local Santiago “La Furia” Garrido, quien llega con una intensa preparación de más de un mes y medio, con foco en lo físico y lo técnico. Con trabajo, constancia y el apoyo del público local, buscará dejar a Cutral Co en lo más alto.

La convocatoria es para el sábado 9 de mayo, a las 20:30 h en el gimnasio. Las entradas anticipadas se podrán adquirir en Contrato Resto Bar (Roca y Avenida Carlos H. Rodríguez); en la Academia Vázquez de Laguna Blanca N° 538.