Rincón de los Sauces: murió una mujer tras un vuelco en la ruta 6

Un siniestro vial se registró en las primeras horas de la mañana de hoy en la Ruta 6, frente al predio municipal.
Fue alrdedor de las 6 horas en el sector frente al predio municipal, tal como se informó desde el cuartel de bomberos voluntarios de Rincón de los Sauces.
Ante la emergencia, una dotación llegó al lugar. Allí se constata que se trataba de un vuelco,. En el sitio estaba además el personal policial.
Una ambulancia del hospital arribó al lugar y allí se confirmó el fallecimiento de una mujer que se desplazaba en el automóvil. Se investigarán las causas del hecho.