Cutral Co: investigan a abogado local por presentar citas judiciales falsas

En un recurso de apelación presentado ante la Justicia neuquina.

Un abogado matriculado en Cutral Co quedó bajo investigación luego de que la Cámara de Apelaciones del Interior detectara la inclusión de citas jurisprudenciales falsas en un recurso de apelación presentado ante la Justicia neuquina.

La irregularidad fue advertida durante el análisis de un expediente judicial, cuando magistrados constataron que al menos cinco antecedentes citados como sustento legal no existían o no coincidían con los fallos, organismos y numeraciones mencionadas en el escrito.

Según informó oficialmente el Poder Judicial de Neuquén, entre las referencias observadas figuraban supuestos precedentes atribuidos tanto al Tribunal Superior de Justicia de Neuquén como a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque tras la verificación correspondiente se determinó que las citas eran inexistentes.

Ante esta situación, la Cámara resolvió remitir copia de las actuaciones al Colegio de Abogados y Procuradores de Cutral Co para que evalúe la conducta profesional del letrado y determine si corresponde avanzar con algún proceso disciplinario.

Si bien en la resolución no se establece el origen de las citas apócrifas, el caso se da en medio del creciente debate sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial en la elaboración de escritos judiciales. Desde el ámbito judicial remarcaron que, independientemente del método utilizado para redactar documentos, la responsabilidad profesional recae exclusivamente sobre quien firma y presenta la documentación.

El episodio volvió a poner en agenda la necesidad de controles rigurosos en la elaboración de presentaciones legales y el deber ético de verificar doctrina, jurisprudencia y antecedentes antes de incorporarlos a expedientes judiciales.