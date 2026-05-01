Finalizó el 4° Encuentro Provincial de Danza con una gran convocatoria en Cutral Co

Como parte del cierre, se realizó un sorteo económico destinado a acompañar y fortalecer el desarrollo de estudios de danza locales.

Con una importante convocatoria de público y la participación de academias de toda la provincia, finalizó anoche el 4° Encuentro Provincial de Danza en el Centro Cultural José Héctor Rioseco, en el marco de las actividades por el Día Internacional de la Danza.

Durante dos jornadas, el evento reunió a agrupaciones, estudios y escuelas de danza de distintos puntos de Neuquén, entre ellos delegaciones de Zapala, Aluminé y Piedra del Águila, además de academias locales, que desplegaron una variada propuesta artística con presentaciones de múltiples estilos coreográficos.

Durante el acto de cierre, el intendente destacó el rol del arte dentro de la comunidad y el desarrollo de jóvenes talentos locales. “Es un gusto que los chicos hagan arte. Me siento muy orgulloso porque tenemos grandes representantes a nivel nacional. El arte y la cultura nos permiten crecer como comunidad. La cultura popular es lo que hay que defender para construir una patria grande”, expresó.

Por su parte, Ferreyra Mesa resaltó el intercambio generado entre las instituciones participantes. “La danza es el lenguaje del alma. Fueron dos noches maravillosas de intercambio entre distintas instituciones”, señaló.

Como parte del cierre, se realizó un sorteo económico destinado a acompañar y fortalecer el desarrollo de estudios de danza locales.

Los premios fueron distribuidos de la siguiente manera:

Primer premio: Escuela de Danzas Árabes Kamal — $1.200.000

Segundo premio: Escuela de Danzas Renacer — $700.000

Tercer premio: Escuela de Danzas Folklóricas La Telesita — $500.000