Ampliaron el centro de salud del barrio Monte Hermoso de Cutral Co

El lugar cuenta con nuevos consultorios medicina general, odontología y vacunatorio

El barrio Monte Hermoso creció de manera acelerada en los últimos años y pasó de ser un sector rural a un barrio dentro de Cutral Co.

La infraestructura de salud se habia quedado atrás y hoy se transformó de una posta sanitaria a un centro de salud.

En un acto realizado hoy se inauguró la ampliación de las instalaciones, con la incorporación de 53 metros cuadrados más.

Ahora el espacio cuenta con nuevos consultorios un sector de enfermería, medicina general, vacunatorio y un gabinete de odontología.

La obra fue ejecutada por la Municipalidad de Cutral Co y el ministerio de salud de la provincia aportó personal y equipamiento.