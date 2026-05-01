Este es el pronóstico para el día del trabajador y la trabajadora en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anuncia para este inicio de mayo una jornada con cielo despejado y descenso de la temperatura hacia la noche.
La temperatura máxima para hoy está estimada en 15° y la mínima a – 3°. El cielo estará despejado en el día y hacia la noche parcialmente nublado.
En cuanto al viento estará del sudoeste a 50 kilómetros en la hora con ráfagas de 62 kilómetros en el día. Para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante con velocidad de 39 kilómetros y ráfagas de 50.
Para el sábado, la máxima será de 12° y la mínima de – 2° Centígrados.